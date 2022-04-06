Сидорчук: Гра з Легією - це символ дружби наших країн та взаємовиручки

Капітан Динамо Сергій Сидорчук висловив подяку Польщі перед матчем з Легією.

Про це розповів сам футболіст.

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"Польща дуже допомагає Україні в усіх напрямках. Я зовсім не здивований, що вони не залишилися осторонь й у футбольному плані. Це не просто матч, це символ дружби наших країн та взаємовиручки.

Чекаємо якнайбільше вболівальників на трибунах, запрошуємо всіх підтримати нашу дружбу, підтримати Україну та нашу волю до перемоги", - розповів Сидорчук.