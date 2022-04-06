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Макларен може стати асистентом тен Хага в Манчестер Юнайтед

Сьогодні 13:24 106 0
Макларен був помічником Алекса Фергюсона в Юнайтед
Макларен може стати асистентом тен Хага в Манчестер Юнайтед
#Ерік тен Хаг, #Манчестер Юнайтед, #Алекс Фергюсон, #Стів Макларен

Джерело - The Guardian.

Стів Макларен може увійти до тренерського штабу Манчестер Юнайтед

Про це повідомляє The Guardian.

Такий варіант розглядається у разі призначення Еріка тен Хага головним тренером команди.

Минулого місяця МЮ провів співбесіду з нідерландцем. Так як у нього немає досвіду роботи в АПЛ, він може покликати своїм помічником людини, який добре знайомий з лігою.

Макларен з 1999 по 2001 був помічником Алекса Фергюсона в Юнайтед. Пізніше він очолював Мідлсбро, Дербі Каунті та інші клуби.

У сезоні 2008/09 Твенте під керівництвом Макларена виграв чемпіонат Нідерландів. У його штабі тоді працював тен Хаг.

Нагадаємо, Тен Хаг хоче підписати до МЮ захисника Аякса Тімбера.

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