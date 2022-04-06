Німець хоче підвищення зарплати

Джерело - Sky Sport Germany.

Вінгер Серж Гнабрі, як і раніше, веде переговори з Баварією про новий контракт.

Про це повідомляє Sky Sport

Агенти 26-річного гравця збірної Німеччини спілкуються лише з керівництвом мюнхенського клубу, попри інтерес Реала.

Зараз Гнабрі заробляє близько 10 млн євро на рік, але він хоче підвищення зарплати до 15 млн, як у інших вінгерів Баварії Кінгслі Комана та Лероя Сане.

30 червня 2023 року Гнабрі може стати вільним агентом.

Нагадаємо, Ліверпуль бачить у Гнабрі заміну Салаху.