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Гнабрі не збирається покидати Баварію

Сьогодні 13:05 124 0
Німець хоче підвищення зарплати
Гнабрі не збирається покидати Баварію
#Баварія, #Серж Гнабрі, #Ліверпуль, #Реал Мадрид

Джерело - Sky Sport Germany.

Вінгер Серж Гнабрі, як і раніше, веде переговори з Баварією про новий контракт.

Про це повідомляє Sky Sport

Агенти 26-річного гравця збірної Німеччини спілкуються лише з керівництвом мюнхенського клубу, попри інтерес Реала.

Зараз Гнабрі заробляє близько 10 млн євро на рік, але він хоче підвищення зарплати до 15 млн, як у інших вінгерів Баварії Кінгслі Комана та Лероя Сане.

30 червня 2023 року Гнабрі може стати вільним агентом.

Нагадаємо, Ліверпуль бачить у Гнабрі заміну Салаху.

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