Продуктивніше сконцентруватись на наступному сезоні – Сабо

Нинішній сезон української Прем'єр-ліги навряд чи вдасться дограти.

Про це розповів екстренер Динамо Йожеф Сабо.

"Все залежить від того, коли закінчиться війна і ми їх відкинемо з нашої землі. Тоді можна почати по-справжньому розмовляти про футбол. Якщо цього не станеться найближчого місяця, ми повинні будемо визнати, що сезон не дограно і його не можна зараховувати. Це моя думка. Так, є компетентні люди, організації, треба сідати та думати.

Але… Скільки людей загинуло! Скільки міст зруйновано! Як можна в такій ситуації думати, буде чемпіон, не буде і т.д. Щодо єврокубків наступного сезону. Я навіть не знаю, як ми там виступатимемо. Безліч футболістів поїхали. Найближчими роками рівень футболу у нас буде дуже низьким.

Можливо, продуктивніше сконцентруватись на наступному сезоні. Замислюючись, зокрема, у яких регіонах взагалі реально проводити футбольні матчі", - повідомив Сабо.