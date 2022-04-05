Славія проведе благодійний аукціон для підтримки українців

Джерело - slavia.cz.
Славія проведе благодійний аукціон, аби підтримати українських біженців.
Про це повдіомляє пресслужба клубу.
Славія розпродасть серед уболівальників футболки з написом We stand with Ukraine, у яких пражани виходили на матч проти Фенербахче у Лізі конференцій УЄФА. На них гравці поставили автографи.
Виручені гроші відправлять до різних фондів, які надають допомогу українцям у Чехії. Автор найбільшої суми отримає запрошення до VIP-сектора Славії.
Раніше стали відомі всі учасники 1/4 фіналу Ліги конференції.