Славія проведе благодійний аукціон для підтримки українців

Славія підтримає українців

Славія проведе благодійний аукціон, аби підтримати українських біженців.

Про це повдіомляє пресслужба клубу.

Славія розпродасть серед уболівальників футболки з написом We stand with Ukraine, у яких пражани виходили на матч проти Фенербахче у Лізі конференцій УЄФА. На них гравці поставили автографи.

Виручені гроші відправлять до різних фондів, які надають допомогу українцям у Чехії. Автор найбільшої суми отримає запрошення до VIP-сектора Славії.

Раніше стали відомі всі учасники 1/4 фіналу Ліги конференції.