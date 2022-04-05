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Степаненко: Сезон в УПЛ ще можливо дограти

Сьогодні 11:14 118 0
Степаненко прокоментував завершення сезону в УПЛ
Степаненко: Сезон в УПЛ ще можливо дограти
#Тарас Степаненко, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Нинішній сезон української Прем'єр-ліги ще можна дограти, попри повномасштабне російське вторгнення до нашої країни.

Про це розповів півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко у коментарі Футбол 1.

"Я думаю, що все можливо. Це залежить від того, коли Росія виведе свої війська з нашої країни й наступить мир.

Якби вони завтра це зробили, то через два-три тижні на заході України, де є інфраструктура, можна було б спокійно дограти.

Якщо цього не станеться, немає шансів. Зараз немає можливості зібрати всі команди, складнощі з інфраструктурою. Кожен більше переживає за свою сім'ю та за ситуацію в країні", — заявив Степаненко.

Нагадаємо, Степаненко приєднався до тренувань Динамо в Румунії.

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