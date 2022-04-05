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Луческу не вірить у поновлення чемпіонату України

Сьогодні 09:43 272 0
Мірча Луческу прокоментував підготовку Динамо
Луческу не вірить у поновлення чемпіонату України
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу пояснив необхідність благодійних поєдинків за участі киян.

Про це розповів сам румунський фахівець у коментарі prosport.ro.

"Я волів би бути на футбольному полі, продовжувати чемпіонат. Звичайно, приїзд сюди – це позитив, і я думаю, що це допоможе їм підготуватися до наступних матчів, тому що невідомо, коли ми відновимо чемпіонат. Вони також мають обов’язки перед національною збірною.

У будь-якому випадку, база чудова. Нам надали всі умови. Тут просто все дуже змінилося, я тут нічого не впізнаю. Тут тренувалася національна команда і Рапід. Все виглядає чудово. Головне, що вони встигли приїхати і продовжувати свою діяльність. Це їхня професія, вони цим живуть.

Ми повинні були грати зі Стяуа, але вирішили перенести зустріч, тому що гравцям Динамо не було де тренуватися. Вони тренувалися на невеликих штучних полях. Ми зіграємо цей матч пізніше, у нас буде мінімум десять днів для підготовки.

Перший матч буде у Варшаві, 12 квітня. Ми ведемо переговори, дуже важко знайти вільні дати. Імениті команди грають в єврокубках. Побачимо, які команди з цього списку зіграють з нами, зараз ми працюємо в цьому напрямку.

Це благодійні матчі, які допоможуть людям. Бачите, майже 4 мільйони українців за межами країни. Тож, наскільки це можливо, футбол має допомагати якимось доходом від матчів, які ми гратимемо, і водночас це питання престижу, іміджу, тому вони повинні бути добре підготовлені до проведення таких ігор. Відновлення чемпіонату зараз неможливе. Я також бачу те, що ви бачите по телевізору",– зазначив Луческу.

Нагадаємо, Динамо скасувало матч зі Стяуа.

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