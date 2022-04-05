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Руні: Роналду вже не той

Сьогодні 09:30 253 0
Вейн Руні прокоментував гру Кріштіану Роналду
Руні: Роналду вже не той
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Руні

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Дербі Каунті Вейн Руні оцінив виступи Кріштіану Роналду у Манчестер Юнайтед.

Про це розповів сам фахівець у коментарі Sky Sports.

"Наразі не можна сказати, що цей трансфер був помилковим. Кріштіану забивав, забивав важливі голи у Лізі чемпіонів на старті сезону, зробив хет-трик із Тоттенгемом.

Я вважаю, якщо дивитися в майбутнє клубу, потрібно спиратися на молодших, голодних гравців, щоб підняти Манчестер Юнайтед у наступні два-три роки. Очевидно, Кріштіану вже не той гравець, яким був у минулі роки. Це трапляється такий футбол.

Звичайно, Роналду здатний забивати, але в решті команди потрібно більше, потрібні молоді, голодні гравці", - розповів Руні.

У поточному сезоні Роналду провів 24 гри у чемпіонаті Англії, у яких забив 12 голів та виконав три гольові передачі.

Раніше Руні заявив, що хоче очолити Манчестер Юнайтед.

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