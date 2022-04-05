Руні: Роналду вже не той

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Дербі Каунті Вейн Руні оцінив виступи Кріштіану Роналду у Манчестер Юнайтед.
Про це розповів сам фахівець у коментарі Sky Sports.
"Наразі не можна сказати, що цей трансфер був помилковим. Кріштіану забивав, забивав важливі голи у Лізі чемпіонів на старті сезону, зробив хет-трик із Тоттенгемом.
Я вважаю, якщо дивитися в майбутнє клубу, потрібно спиратися на молодших, голодних гравців, щоб підняти Манчестер Юнайтед у наступні два-три роки. Очевидно, Кріштіану вже не той гравець, яким був у минулі роки. Це трапляється такий футбол.
Звичайно, Роналду здатний забивати, але в решті команди потрібно більше, потрібні молоді, голодні гравці", - розповів Руні.
У поточному сезоні Роналду провів 24 гри у чемпіонаті Англії, у яких забив 12 голів та виконав три гольові передачі.
Раніше Руні заявив, що хоче очолити Манчестер Юнайтед.