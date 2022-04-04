Барселона хоче підписати наставника Челсі

Джерело - Diario Sport.

Захисник Челсі Антоніо Рюдігер просить у Барселони річну зарплату в розмірі 7 млн євро після виплати податків.

Про це повідомляє Diario Sport.

Також 29-річний німець хоче отримати підписний бонус, оскільки покине Челсі як вільний агент.

Головний тренер Барси Хаві цінує Рюдігера за швидкість, гру головою та наявність досвіду виступів на міжнародному рівні.

Але в клубі розуміють, що футболіст просить занадто високу зарплату, а в команді вже є Рональд Араухо, який має схожі характеристики.

Раніше Барселона розібралася з Севільєю в Ла-Лізі.