Джерело - Diario Sport.
Захисник Челсі Антоніо Рюдігер просить у Барселони річну зарплату в розмірі 7 млн євро після виплати податків.
Про це повідомляє Diario Sport.
Також 29-річний німець хоче отримати підписний бонус, оскільки покине Челсі як вільний агент.
Головний тренер Барси Хаві цінує Рюдігера за швидкість, гру головою та наявність досвіду виступів на міжнародному рівні.
Але в клубі розуміють, що футболіст просить занадто високу зарплату, а в команді вже є Рональд Араухо, який має схожі характеристики.
Раніше Барселона розібралася з Севільєю в Ла-Лізі.