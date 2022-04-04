Шахтар може продати бразильця

Джерело - Globo.

Корінтіанс мають першочергове право викупу півзахисника Шахтаря Майкона

Про це повідомляє Globo.

Вартість викупу клуби не встановили, тож якщо бразильці захочуть викупити хавбека, їм доведеться домовлятись з донецькою командою. Це може затягнути перемовини в майбутньому.

Якщо якийсь клуб зробить пропозицію викупити Майкона посеред сезону, а Шахтар прийме її, то Корінтіансу доведеться перекрити цю суму, інакше гравець піде.

Втім, керівництво бразильського клубу вважає такий варіант малоймовірним, оскільки сам Майкон хоче залишитись в їх команді.

Раніше Шахтар отримав дозвіл на виїзд гравців за кордон.