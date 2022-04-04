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Корінтіанс мають першочергове право викупу Майкона у Шахтаря

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Шахтар може продати бразильця
Корінтіанс мають першочергове право викупу Майкона у Шахтаря
#Корінтіанс, #Майкон, #Шахтар

Джерело - Globo.

Корінтіанс мають першочергове право викупу півзахисника Шахтаря Майкона

Про це повідомляє Globo.

Вартість викупу клуби не встановили, тож якщо бразильці захочуть викупити хавбека, їм доведеться домовлятись з донецькою командою. Це може затягнути перемовини в майбутньому.

Якщо якийсь клуб зробить пропозицію викупити Майкона посеред сезону, а Шахтар прийме її, то Корінтіансу доведеться перекрити цю суму, інакше гравець піде.

Втім, керівництво бразильського клубу вважає такий варіант малоймовірним, оскільки сам Майкон хоче залишитись в їх команді.

Раніше Шахтар отримав дозвіл на виїзд гравців за кордон.

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