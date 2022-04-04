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Захисник Маріуполя виступатиме у чемпіонаті Ісландії

Сьогодні 15:40 144 0
Биков лише у січні повернувся з оренди у Болгарії
Захисник Маріуполя виступатиме у чемпіонаті Ісландії
#ФК Маріуполь, #Олексій Биков

Джерело - sport.ua.

24-річний центральний захисник Маріуполя Олексій Биков найближчим часом виступатиме у чемпіонаті Ісландії у складі команди Акюрейрі.

Про це повідомляє пресслужба ісландського клубу.

Биков на правах оренди виступатиме до 30 червня. Акюрейрі має в активі один титул чемпіона Ісландії, здобутий у 1989 році.

Зазначимо, що Биков влітку минулого року на правах оренди відбув до Локомотива з Пловдіва, але у січні повернувся до Маріуполя, проте через війну, розв'язану росією, змушений був знову шукати можливості продовжити кар'єру за кордоном.

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