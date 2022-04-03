Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 02:17 39474
Вест Гем з Ярмоленком здолав Евертон Миколенка, Тоттенгем знищив Ньюкасл. Результати 31 туру АПЛ
Сьогодні 20:29 712
Екгофф - Підручному: Це найсильніший пост, який я коли-небудь бачила в Instagram
Сьогодні 14:41 3595 1
Меркушина: Брати Фуркади не розуміють реальність війни
Сьогодні 13:39 1062 1
Підручний трьома аргументами відповів Фуркаду-молодшому на коментар
Сьогодні 11:54 1625 1
російські злочинці вбили відомого гравця та тренера
Сьогодні 11:24 1774
російські окупанти вбили футболіста Кудрівки
Сьогодні 10:39 87472 7
Грушин завоював бронзу чемпіонату Європи
Вчора 22:12 427
Динамо узгодило перший спаринг
Вчора 18:12 1465
Зоря спростувала інформацію про припинення існування клубу
Вчора 17:42 513
Прямі трансляції

Вест Гем з Ярмоленком здолав Евертон Миколенка, Тоттенгем знищив Ньюкасл. Результати 31 туру АПЛ

Сьогодні 20:29 712 0
Відбулися чергові матчі АПЛ
Вест Гем з Ярмоленком здолав Евертон Миколенка, Тоттенгем знищив Ньюкасл. Результати 31 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Евертон, #Віталій Миколенко, #Ньюкасл Юнайтед, #Тоттенгем, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

У межах 31 туру англійської Прем'єр-ліги відбулося два матчі.

Вест Гем здобув мінімальну перемогу над Евертоном. Українець Андрій Ярмоленко з'явився на полі на 82-й хвилині матчу. Віталій Миколенко вийшов у старті і відіграв 90 хвилин.

Чемпіонат Англії - АПЛ

9 тур, 24 жовтня

Вест Гем - Евертон 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Крессвелл, 1:1 - 53 Холгейт, 2:1 - 58 Боуен

Тоттенгем - Ньюкасл Юнайтед 5:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 39 Шер, 1:1 - 43 Девіс, 2:1 - 48 Догерті, 3:1 - 54 Сон Хин Мін, 4:1 - 63 Емерсон, 5:1 - 83 Бергвейн

Нагадаємо, Миколенко - найкращий захисник Евертона в матчі з Вест Гемом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Російський канал перервав трансляцію матчу Бундесліги на 13-й хвилині через гасла на підтримку України ВІДЕО Російський канал перервав трансляцію матчу Бундесліги на 13-й хвилині через гасла на підтримку України ВІДЕО 16157
російські окупанти вбили футболіста Кудрівки російські окупанти вбили футболіста Кудрівки 87472 7
Екгофф - Підручному: Це найсильніший пост, який я коли-небудь бачила в Instagram Екгофф - Підручному: Це найсильніший пост, який я коли-небудь бачила в Instagram 3595 1
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 39474
Тренер Колоса вирвався з російського полону Тренер Колоса вирвався з російського полону 3713
Мартен Фуркад відповів Підручному на його гнівний пост у соцмережах Мартен Фуркад відповів Підручному на його гнівний пост у соцмережах 7634 1
Рекомендуємо
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 6539 1
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 10312
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 24609
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 219775 5
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 21195 4
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 2987 2