Джерело - Чемпіон.
У межах 31 туру англійської Прем'єр-ліги відбулося два матчі.
Вест Гем здобув мінімальну перемогу над Евертоном. Українець Андрій Ярмоленко з'явився на полі на 82-й хвилині матчу. Віталій Миколенко вийшов у старті і відіграв 90 хвилин.
Чемпіонат Англії - АПЛ
9 тур, 24 жовтня
Вест Гем - Евертон 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Крессвелл, 1:1 - 53 Холгейт, 2:1 - 58 Боуен
Тоттенгем - Ньюкасл Юнайтед 5:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 39 Шер, 1:1 - 43 Девіс, 2:1 - 48 Догерті, 3:1 - 54 Сон Хин Мін, 4:1 - 63 Емерсон, 5:1 - 83 Бергвейн
Нагадаємо, Миколенко - найкращий захисник Евертона в матчі з Вест Гемом.