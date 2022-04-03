Відбулися чергові матчі АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У межах 31 туру англійської Прем'єр-ліги відбулося два матчі.

Вест Гем здобув мінімальну перемогу над Евертоном. Українець Андрій Ярмоленко з'явився на полі на 82-й хвилині матчу. Віталій Миколенко вийшов у старті і відіграв 90 хвилин.

Чемпіонат Англії - АПЛ

9 тур, 24 жовтня

Вест Гем - Евертон 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Крессвелл, 1:1 - 53 Холгейт, 2:1 - 58 Боуен

Тоттенгем - Ньюкасл Юнайтед 5:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 39 Шер, 1:1 - 43 Девіс, 2:1 - 48 Догерті, 3:1 - 54 Сон Хин Мін, 4:1 - 63 Емерсон, 5:1 - 83 Бергвейн

Нагадаємо, Миколенко - найкращий захисник Евертона в матчі з Вест Гемом.