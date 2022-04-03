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ПСЖ декласував Лор'ян, гол Тете приніс Ліону перемогу над Анже. Результати матчів 30 туру Ліги 1

Вчора 23:41 859 0
Відбулися матчі Ліги 1
ПСЖ декласував Лор'ян, гол Тете приніс Ліону перемогу над Анже. Результати матчів 30 туру Ліги 1
#Ланс, #Ліон, #Монако, #ПСЖ, #Страсбур

Джерело - Чемпіон.

У 26-му турі французької Ліги 1 відбулося 8 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
30 тур, 3 квітня

Страсбур - Ланс 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 67 Айорке

Клермон - Нант 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Бла(П), 1:1 - 58 Хауї, 1:2 - 62 Чірівелья, 2:2 - 63 Абдул Самед, 2:3 - 67 Голо Муані

Мец - Монако 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 46 Бен Єддер, 1:1 - 62 Амаду, 1:2 - 72 Боаду

Монпельє - Брест 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 69 Сатріано, 0:2 - 79 Онора, 1:2 - 90+3 Саваньє(П)

Сент-Етьєн - Марсель 2:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Буанга, 1:1 - 45+1 Пає(П), 1:2 - 60 автогол Колодзєйчак, 1:3 - 68 Дьєнг(П), 1:4 - 73 Харіт, 2:4 86 Дуас

Труа - Реймс 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+2 Ріпарт

Ліон - Анже 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Дембеле, 1:1 - 50 Перейра, 2:1 - 52 Дембеле, 2:2 - 59 Буфаль, 3:2 - 80 Тете

ПСЖ - Лор’ян 5:1 (5:1)

Голи: 1:0 - 12 Неймар, 2:0 - 28 Мбаппе, 2:1 - 56 Моффі, 3:1 - 67 Мбаппе, 4:1 - 73 Мессі, 5:1 - 90 Неймар

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