Відбулися матчі в Серії А

Джерело - Чемпіон.

У 31-му турі італійської Серії А відбулися три матчі.

Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі і провів на полі 45 хвилин.

Чемпіонат Італії - Серія А

31 тур, 3 квітня

Фіорентина - Емполі 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 58 Гонсалес

Аталанта - Наполі 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 13 Інсіньє(П), 0:2 - 37 Політано, 1:2 - 58 де Рон, 1:3 - 81 Ельмас

Удінезе - Кальярі 5:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 32 Жоау, 1:1 - 38 Бекан, 2:1 - 45 Бето, 3:1 - 49 Бето, 4:1 - 59 Моліна, 5:1 - 73 Бето

Сампдорія - Рома 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45+4 Мхітарян(П)

Сьогодні, 3 квітня, в італійській Серії А відбудеться ще 1 матч:

21:45. Ювентус - Інтер