Джерело - Чемпіон.
У 31-му турі італійської Серії А відбулися три матчі.
Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі і провів на полі 45 хвилин.
Чемпіонат Італії - Серія А
31 тур, 3 квітня
Фіорентина - Емполі 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 58 Гонсалес
Аталанта - Наполі 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 13 Інсіньє(П), 0:2 - 37 Політано, 1:2 - 58 де Рон, 1:3 - 81 Ельмас
Удінезе - Кальярі 5:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 32 Жоау, 1:1 - 38 Бекан, 2:1 - 45 Бето, 3:1 - 49 Бето, 4:1 - 59 Моліна, 5:1 - 73 Бето
Сьогодні, 3 квітня, в італійській Серії А відбудеться ще 2 матчі:
19:00. Сампдорія - Рома
21:45. Ювентус - Інтер