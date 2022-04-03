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Трубін: Ніхто не очікував, що росія буде настільки варварською та жорстокою

Сьогодні 14:54 240 0
Трубін: Ніхто не очікував, що росія буде настільки варварською та жорстокою
#Анатолій Трубін

Джерело - goal.com.

Воротар Шахтаря Анатолій Трубін поділився думками про війну в Україні. 

"Ми не думали, що це може статися насправді. Ніхто не очікував, що Росія буде настільки варварською та жорстокою. Це справді кошмар. Я не розумію, як вони на це здатні.

Вони зруйнували стільки красивих міст і вбили стільки мирного населення. Це катастрофа.

До 2014 року ми просто вважали росію сусідом. У двох країн не було ніяких поганих почуттів один до одного. Важко було б повірити, що почнеться війна спочатку в Донецьку, а потім по всій Україні.

Але зараз росія для мене як країна більше не існує. Я думаю, що рани гоїтимуться дуже довго.

Маріуполь - моє друге рідне місто. У дитинстві ми там досить багато тренувалися, грали, також їздили туди з родиною на море.

Моя дівчина з Маріуполя, і там жила вся її родина. На щастя, їм вдалося вибратись звідси.

У мене з’явилася можливість привезти до себе маму та сестру тільки тоді, коли я приєднався до основної команди Шахтаря три роки тому. 

Але мій батько, бабуся, дядько і тітка все ще в Донецьку. Вони у відносній безпеці, незважаючи на серйозні проблеми з водопостачанням та електрикою", - сказав Трубін.

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