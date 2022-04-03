Левченко здивований окопам росіян поблизу Чорнобиля

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко висловився щодо дивного вчинку російських загарбників, які додумались копати окопи біля Чорнобиля.

"Чорнобиль. 2021 рік. Дуже вражаюче. За мною "Помаранчевий ліс", де радіація дуже висока. Очевидно, небезпека для вашого життя.

Російським солдатам командири наказали рити там окопи, що призводило до жахливих наслідків. Як сильно треба ненавидіти власний народ?", - зазначив Левченко.