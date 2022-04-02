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Бацула: Побачив усю сутність Лукашенка, як він боїться за себе

Сьогодні 15:09 103 0
Футболіст згадав про свій виступ у Білорусі
Бацула: Побачив усю сутність Лукашенка, як він боїться за себе
#Ворскла, #Андрій Бацула

Джерело - Чемпіон.

Футболіст Ворскли Андрій Бацула розповів про зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на відкритті стадіону Динамо-Юні у Мінську.

"Машину треба було паркувати лише далеко від стадіону. Запускали лише за перепустками. Батьки дітей з академії проходили перевірку, всі за паспортами та з металодетекторами, щоб пройти на стадіон.

Зрозуміло, президент приїжджає - безпека насамперед. Але коли сказали, що Лукашенко під'їжджає до стадіону, навіть дітей, котрі пили чай, попросили стаканчики прибирати. Це ходили жмурики у спортивному одязі з барсеточкою - всі як один одягнені, міцні хлопці, рація, кросівочки.   

Я побачив усю сутність Лукашенка, як він боїться за себе. Під кожним деревом навколо стадіону стояв хлопчина з барсеткою. У промові він сказав, що всі погані футболісти з великими зарплатами, а він був супергравцем, але травму зазнав. 90% часу він казав, які усі погані – міністри потрапили під роздачу. І лише наприкінці сказав: "Вітаю з відкриттям". 

Людина-негатив, яка не знає, за що вхопитися, за якусь соломинку, щоб залишитися на плаву. Думаю, він скоро боятиметься власної тіні.

Їх ніхто не любить. Покажіть мені хоч одну розсудливу людину, як вона ставиться до Лукашенка, Путіна, чи Зеленського. Упевнений, ніхто не скаже, що Путін та Лукашенко - нормальні", - сказав Бацула.

Українець виступав за Динамо (Мінськ) у 2020-21 роках.

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