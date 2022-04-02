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Маркевич: Усіх нас вони не знищать, а ми постараємося це зробити

Сьогодні 14:26 137 0
Фахівець упевнений у перемозі України
Маркевич: Усіх нас вони не знищать, а ми постараємося це зробити
#Мирон Маркевич

Джерело - ТК Футбол.

Український тренер Мирон Маркевич прокоментував військове вторгнення росії на територію України.

“В Україні війна вже триває вісім років, з 2014-го. Я тоді працював тренером “Дніпра” і ми з футболістами постійно їздили на передову та допомагали нашим воїнам, бо тоді взагалі нічого не було.

Завдяки нашим військовим нам вдалося тоді зупинити війну та звільнити більшу частину територій. Зона ОРДЛО все одно залишилася. Це ніяк не давало нам спокою і рано чи пізно мало вибухнути. Так і вийшло. Не хочуть нам наші “брати” дати спокою. Вони самі не живуть та іншим не дають. Мене це вражає. Маючи таку велику територію та надра вони не живуть, а виживають.

Ми маємо нарощувати наш військовий потенціал, не давати їм ніде спуску. Рано чи пізно вони підуть звідси. Я вже прожив життя і такої єдності нашої нації, як зараз, ніколи не бачив. Про це мріяли мої батьки. Я щасливий, що я дожив до того часу, коли Україна має націю. Рано чи пізно ми все одно переможемо. Усіх нас вони не знищать, а ми постараємося це зробити”, - сказав Маркевич.

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