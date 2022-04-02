Капелло: Я не спілкуюсь із російськими журналістами

Італійський фахівець має правильну позицію

Колишній тренер збірної Росії Фабіо Капелло після жеребкування групового етапу чемпіонату світу-2022 у Катарі відмовився від спілкування з російськими журналістами зі спортивного каналу Матч ТВ.

"Я не спілкуюся з російськими журналістами", - заявив Капелло.

Раніше Матч ТВ дискредитував себе, регулярно знаходячи способи не показувати українську символіку на матчах чемпіонатів цивілізованих країн та іграх єврокубків.

Фабіо Капелло раніше тренував також Мілан, Рому, Реал, Ювентус, збірну Англії та китайський Цзянсу Сунін.