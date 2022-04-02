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Леоненко: Мене не здивувало рішення Безсонова захищати Україну

Сьогодні 10:39 203 0
Футбольний експерт висловився про поведінку Безсонова та Бущана
Леоненко: Мене не здивувало рішення Безсонова захищати Україну
#Віктор Леоненко

Джерело - ТК Футбол.

Колишній футболіст Динамо Віктор Леоненко прокоментував рішення колишнього українського тренера Володимира Безсонова захищати Батьківщину зі зброєю у руках.

"Він мій друг, тож це мене не здивувало. Я б сам пішов, але вже не брали. Хоча з мене вояка - ніякий. Я вважаю, що спортсмени мають займатися своєю справою, а військові своєю.

Є люди, які збирають лайки. Пишуть, як вони допомагають. У цьому я підтримую Бущана, який не розповідає, кому, як і чим він допоміг. Молодець, красень. А коли починають розповідати: "Туди перевели, сюди перевели, там допоміг"... Я вважаю, що це несерйозно", - сказав Леоненко.

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