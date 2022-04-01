Рома зібрала кошти для України

Джерело - ukrinform.ua.
Рома розпродала на аукціоні футболки, а отримані кошти направила дітям-біженцям з України.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Клуб виставив на аукціон як лоти лімітовану колекцію футболок із символікою України, в яких римляни провели матч проти "Аталанти" 5 березня.
На цій формі футболісти залишили автографи.
Сумарно Рома зібрала з цього аукціону 22 770 євро, а найдорожчим лотом виявилася футболка Лоренцо Пеллегріні, яку придбали за 5 500 євро.
Всі отримані кошти будуть спрямовані на допомогу дітям-біженцям з України.