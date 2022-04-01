Рома зібрала кошти для України

Рома направить кошти дітям-біженцям з України.

Рома розпродала на аукціоні футболки, а отримані кошти направила дітям-біженцям з України.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Клуб виставив на аукціон як лоти лімітовану колекцію футболок із символікою України, в яких римляни провели матч проти "Аталанти" 5 березня.

На цій формі футболісти залишили автографи.

Сумарно Рома зібрала з цього аукціону 22 770 євро, а найдорожчим лотом виявилася футболка Лоренцо Пеллегріні, яку придбали за 5 500 євро.

Всі отримані кошти будуть спрямовані на допомогу дітям-біженцям з України.