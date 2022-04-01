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Петраков: Гравці збірної України кажуть, що не витримають, якщо мене вб’ють

Сьогодні 18:44 107 0
Олександр Петраков розповів про дзвінки від гравців національної команди
Петраков: Гравці збірної України кажуть, що не витримають, якщо мене вб’ють
#Олександр Петраков

Джерело - tribuna.com.

Гравці збірної України підтримують головного тренера команди Олександра Петракова.

Про це розповів сам український фахівець у коментарі The Guardian.

Важливо: росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE

"Вони дзвонять мені і просять берегти себе, кажуть, що не витримають, якщо мене вб’ють. Говорять про те, що я залишаюсь в небезпечній зоні. Але тут легше. Мені було б складніше там, де вони.

В більшості, батьки цих гравців залишились в Україні. Вони переймаються", – сказав Петраков. 

Нагадаємо, тренер збірної Шотландії сумнівається у можливості проведення матчу з Україною.

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