Петраков: Гравці збірної України кажуть, що не витримають, якщо мене вб’ють

Гравці збірної України підтримують головного тренера команди Олександра Петракова.

Про це розповів сам український фахівець у коментарі The Guardian.

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"Вони дзвонять мені і просять берегти себе, кажуть, що не витримають, якщо мене вб’ють. Говорять про те, що я залишаюсь в небезпечній зоні. Але тут легше. Мені було б складніше там, де вони.

В більшості, батьки цих гравців залишились в Україні. Вони переймаються", – сказав Петраков.