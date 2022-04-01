Манчестер Юнайтед продовжив контракт з ключовим гравцем клубу

Манчестер Юнайтед перепідписав контракт з провідним гравцем клубу

Півзахисник Бруну Фернандеш найближчим часом продовжить угоду з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Нова угода з 27-річним португальцем розрахована до 2026 року з можливістю продовження ще на рік.

Фернандеш приєднався до Манчестер Юнайтед в січні 2020-го зі Спортінга Л за 63 млн євро. Цього сезону 27-річний гравець провів 37 поєдинків у складі "червоних дияволів", в яких забив 9 голів і віддав 14 асистів.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед хоче віддати Марсьяля за Кейна.