Реал сумнівається у доцільності придбання Голанда

Реал сумнівається у доцільності трансферу нападника Борусії Дортмунд Ерлінга Голанда.

Про це повдіомляє Marca.

По-перше, "бланкос" шоковані вимогами агента Міно Райоли. Менеджер вимагає 30 мільйонів зарплатні "чистими" для Голанда та ставить кілька умов, які в Реалі вважають неприйнятними.

По-друге, мадридців хвилює висока травматичність Ерлінга. До 21 року він отримав 14 пошкоджень, 3 з яких цього сезону. Це побоювання є цілком логічним, адже Реал вже має гіркий досвід Едена Азара й Гарета Бейла.

Нагадаємо, Манчестер Сіті впевнений, що зможе перехопити Голанда в Реала.