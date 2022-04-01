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Реал сумнівається у доцільності придбання Голанда

Сьогодні 17:55 146 0
Реал сумнівається у доцільності придбання Голанда
Реал сумнівається у доцільності придбання Голанда
Фото - gettyimages
#Боруссія Дортмунд, #Ерлінг Голанд, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - football24.ua.

Реал сумнівається у доцільності трансферу нападника Борусії Дортмунд Ерлінга Голанда.

Про це повдіомляє Marca.

По-перше, "бланкос" шоковані вимогами агента Міно Райоли. Менеджер вимагає 30 мільйонів зарплатні "чистими" для Голанда та ставить кілька умов, які в Реалі вважають неприйнятними.

По-друге, мадридців хвилює висока травматичність Ерлінга. До 21 року він отримав 14 пошкоджень, 3 з яких цього сезону. Це побоювання є цілком логічним, адже Реал вже має гіркий досвід Едена Азара й Гарета Бейла.

Нагадаємо, Манчестер Сіті впевнений, що зможе перехопити Голанда в Реала.

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