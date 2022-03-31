Манчестер Сіті впевнений, що зможе перехопити Голанда в Реала

Норвежець захоче попрацювати з Гвардіолою

Джерело - ESPN.

Манчестер Сіті вважає, що зможе виграти конкуренцію у Реала за нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда

Про це повідомляє ESPN.

Сіті шукає нападника і впевнений, що зможе знайти 75 мільйонів євро на викуп гравця, його заробітну плату норвежця та інші бонуси, включаючи виплати агентам.

Крім того, в клубі вірять, що перспектива роботи з Жузепом Гвардіолою може стати додатковим фактором на користь переходу до складу "містян".

Нагадаємо, Голанд хоче заробляти 20-25 млн євро в новому клубі.