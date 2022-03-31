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Манчестер Сіті впевнений, що зможе перехопити Голанда в Реала

Сьогодні 17:48 122 0
Норвежець захоче попрацювати з Гвардіолою
Манчестер Сіті впевнений, що зможе перехопити Голанда в Реала
#Боруссія Дортмунд, #Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - ESPN.

Манчестер Сіті вважає, що зможе виграти конкуренцію у Реала за нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда

Про це повідомляє ESPN.

Сіті шукає нападника і впевнений, що зможе знайти 75 мільйонів євро на викуп гравця, його заробітну плату норвежця та інші бонуси, включаючи виплати агентам.

Крім того, в клубі вірять, що перспектива роботи з Жузепом Гвардіолою може стати додатковим фактором на користь переходу до складу "містян".

Нагадаємо, Голанд хоче заробляти 20-25 млн євро в новому клубі.

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