Манчестер Сіті впевнений, що зможе перехопити Голанда в Реала

Джерело - ESPN.
Манчестер Сіті вважає, що зможе виграти конкуренцію у Реала за нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда
Про це повідомляє ESPN.
Сіті шукає нападника і впевнений, що зможе знайти 75 мільйонів євро на викуп гравця, його заробітну плату норвежця та інші бонуси, включаючи виплати агентам.
Крім того, в клубі вірять, що перспектива роботи з Жузепом Гвардіолою може стати додатковим фактором на користь переходу до складу "містян".
Нагадаємо, Голанд хоче заробляти 20-25 млн євро в новому клубі.