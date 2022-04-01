Мессі може перейти у клуб МЛС

Джерело - football.ua.
Нападник ПСЖ та збірної України Ліонель Мессі зацікавив Інтер з Маямі.
Про це повідомляє As.
Клуб з США готовий зробити зірці світового футболу серйозну пропозицію.
Керівництво Інтера усвідомлює, що переконати Мессі буде дуже непросто через його заробітну плату в ПСЖ.
Повідомляється також, що якщо Мессі все ж таки залишить ПСЖ, то паризький клуб підпише Мохамеда Салаха.
У цьому сезоні аргентинець провів за ПСЖ 26 матчів в усіх змаганнях, забив 7 голів та віддав 10 асистів.
Нагадаємо, Мессі не повернеться в Барселону.