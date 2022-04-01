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Мессі може перейти у клуб МЛС

Сьогодні 17:30 169 0
Мессі може змінити клуб
Мессі може перейти у клуб МЛС
Фото - gettyimages
#Інтер Маямі, #Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - football.ua.

Нападник ПСЖ та збірної України Ліонель Мессі зацікавив Інтер з Маямі.

Про це повідомляє As.

Клуб з США готовий зробити зірці світового футболу серйозну пропозицію.

Керівництво Інтера усвідомлює, що переконати Мессі буде дуже непросто через його заробітну плату в ПСЖ.

Повідомляється також, що якщо Мессі все ж таки залишить ПСЖ, то паризький клуб підпише Мохамеда Салаха.

У цьому сезоні аргентинець провів за ПСЖ 26 матчів в усіх змаганнях, забив 7 голів та віддав 10 асистів.

Нагадаємо, Мессі не повернеться в Барселону.

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