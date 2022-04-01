Циганик: Інфантіно - корупціонер, ФІФА - чмошники

Джерело - Чемпіон.
Журналіст Ігор Циганик прокоментував рішення ФІФА не виключати росію з організації.
"ФІФА для мене - чмошники, вони завжди для мене були чмошниками. Це абсолютно номенклатурна організація.
Ми розуміємо, що Україна вистояла і світ після цього буде зовсім інший. Ми зараз говоримо про оборонні різні альянси, про те, що вони не працюють. Так само не працюють багато організацій. І я впевнений, що ФІФА - не та організація, яка може наразі існувати в тому вигляді, в якому вона є.
Інфантіно - чистий корупціонер. Про те, що ФІФА - корумпована організація, ніхто не приховує.
УЄФА - живіша історія. Тому що Чеферін-молодший, адвокат, не з футболу. Він дуже чітко розуміє ті процеси, які відбуваються в суспільстві. А ФІФА - це просто чмошники", - сказав Циганик.
ФІФА - просто чмошники©🔥@tsyganyk не підбирав слів щодо футбольних корупціонерів👏 pic.twitter.com/qsjM4rdoCZ— FootballHub (@FootballHub_Ua) April 1, 2022