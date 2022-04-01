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Циганик: Інфантіно - корупціонер, ФІФА - чмошники

Сьогодні 15:39 465 2
Український журналіст назвав речі своїми іменами
Циганик: Інфантіно - корупціонер, ФІФА - чмошники
#ФІФА, #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Журналіст Ігор Циганик прокоментував рішення ФІФА не виключати росію з організації.

"ФІФА для мене - чмошники, вони завжди для мене були чмошниками. Це абсолютно номенклатурна організація.

Ми розуміємо, що Україна вистояла і світ після цього буде зовсім інший. Ми зараз говоримо про оборонні різні альянси, про те, що вони не працюють. Так само не працюють багато організацій. І я впевнений, що ФІФА - не та організація, яка може наразі існувати в тому вигляді, в якому вона є.

Інфантіно - чистий корупціонер. Про те, що ФІФА - корумпована організація, ніхто не приховує.

УЄФА - живіша історія. Тому що Чеферін-молодший, адвокат, не з футболу. Він дуже чітко розуміє ті процеси, які відбуваються в суспільстві. А ФІФА - це просто чмошники", - сказав Циганик.

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