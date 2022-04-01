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Лучкевич: У 21-му столітті на світі збереглися варвари

Сьогодні 13:25 142 0
Хавбек Дніпра-1 - про війну в Україні
Лучкевич: У 21-му столітті на світі збереглися варвари
#Валерій Лучкевич

Джерело - scdnipro1.com.ua.

Півзахисник Дніпра-1 Валерій Лучкевич поділився своїми емоціями щодо війни в Україні.

"На початку шостої години ранку мене розбудила дружина, яка й сказала, що нас почали бомбити. Чесно, спочатку не міг повірити, але швидко переконався, що і у XXI столітті на світі збереглися варвари. Дуже вдячний Вові Адамюку та Назарію Русину, які надали можливість моїй родині опинитися в безпеці і разом з цим усіма силами допомагати нашим військовим та волонтерам.

Мені одразу почали писати хлопці, з якими був у бельгійській команді, та тренери. Висловлювали підтримку. Вони теж не розуміють, як таке може бути у сучасному світі. До речі, в них є контакти наших волонтерів, і вони зі свого боку надають гуманітарну допомогу, за що їм велика подяка", - сказав Лучкевич.

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