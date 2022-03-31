МЛС є найбільш вірогідним місцем для продовження їх кар’єри

Джерело - Get French Football News.

Майбутнє Ліонеля Мессі та Неймара знаходиться під сумнівом після вильоту ПСЖ від Реала в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє GFNF.

Швидше за все, вони залишаться в команді тільки з тієї причини, що жоден інший клуб не може собі дозволити їх підписати. Але не виключено, що керівництво клубу вирішить виставити їх на трансфер.

Власники клубу продовжують міркувати про ситуацію в команді, і поки що жодних рішень не прийнято.

МЛС є найбільш вірогідним місцем для продовження їх кар’єри, оскільки вони обидва хочуть пограти в Америці на певному етапі своєї кар’єри.

Нагадаємо, Доннарумма хоче повернутися в Серію А.