Джерело - Marca.
Хавбек Барселони Серджі Бускетс хоче, щоб колишній капітан команди Ліонель Мессі повернувся в клуб.
Про це іспанець розповів порталу Marca.
"Звісно, мені його не вистачає. І на полі, і поза ним. Ніхто не робив того, що він. Його значущість була величезною. Це нормально нудьгувати за ним після стількох років. Впевнений, йому теж мене не вистачатиме. Спочатку було складно. Для нас це також стало шоком. Ми все ще на місці, а уявіть, яке йому. Нове місто, команда, стиль..."
Актуально: Барселона хоче знизити зарплати лідерам задля літніх трансферів
"Ти нещасливий, коли не виграєш. Я бажаю йому всього найкращого. Я хотів би, щоб Лео повернувся, але я знаю, що це дуже складно. Я віддав би йому капітанську пов’язку. Я завжди захоплююся ним і поважаю його", - сказав Бускетс.
Нагадаємо, Бекхем хоче запросити Суареса та Мессі в Інтер Маямі.