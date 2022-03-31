Хавбек Барселони Серджі Бускетс хоче, щоб колишній капітан команди Ліонель Мессі повернувся в клуб.

Про це іспанець розповів порталу Marca.

"Звісно, мені його не вистачає. І на полі, і поза ним. Ніхто не робив того, що він. Його значущість була величезною. Це нормально нудьгувати за ним після стількох років. Впевнений, йому теж мене не вистачатиме. Спочатку було складно. Для нас це також стало шоком. Ми все ще на місці, а уявіть, яке йому. Нове місто, команда, стиль..."