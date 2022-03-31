Німці хочуть отримати 60 млн євро

Джерело - AS.

Барселона планує здійснити трансфер хавбека РБ Лейпцига Дані Ольмо у 2023 році.

Про це повідомляє AS.

У каталонському клубі вважають, що підписання півзахисника може стати важливою частиною перебудови команди.

Проте вимоги Лейпцигу щодо суми трансферу цього року надто високі – німецький клуб хоче отримати 60 мільйонів євро.

Барса планує підписати Ольмо влітку 2023-го. До закінчення терміну контракту гравця з Лейпцигом залишиться один рік, і каталонці будуть мати можливість здійснити трансфер на більш вигідних для себе умовах.

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