Президент ПСЖ розкритикував учасників Суперліги, згадавши про Україну

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі розкритикував організаторів альтернативного єврокубкового турніру Суперліги через спробу відродити турнір.

Про це розповів сам власник французького клубу.

"Буде Суперліга чи ні - мені не подобається говорити саме "Суперліга", бо мова йде про три клуби. Вони знають, що у них немає шансів. Люди помирають в Україні, і їм нема, де спати. А ми боремося за Суперлігу?

Проблема клубів Суперліги - у тому, що вони не мають стабільності. Вони не мають довгострокового фінансового бачення. Вони продовжують говорити лише про юридичний контракт. Проте вони забувають, що футбол - це соціальний контракт, а не юридичний. Вони ж крутяться довкола аркуша паперу", - відзначив президент ПСЖ.