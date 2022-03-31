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Президент ПСЖ розкритикував учасників Суперліги, згадавши про Україну

Сьогодні 12:11 208 0
Нассер Аль-Хелаїфі завдав чергового словесного удару по Реалу, Барселоні та Ювентусу
Президент ПСЖ розкритикував учасників Суперліги, згадавши про Україну
#Аль-Хелаїфі, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ

Джерело - suspilne.media.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі розкритикував організаторів альтернативного єврокубкового турніру Суперліги через спробу відродити турнір.

Про це розповів сам власник французького клубу.

"Буде Суперліга чи ні - мені не подобається говорити саме "Суперліга", бо мова йде про три клуби. Вони знають, що у них немає шансів. Люди помирають в Україні, і їм нема, де спати. А ми боремося за Суперлігу?

Проблема клубів Суперліги - у тому, що вони не мають стабільності. Вони не мають довгострокового фінансового бачення. Вони продовжують говорити лише про юридичний контракт. Проте вони забувають, що футбол - це соціальний контракт, а не юридичний. Вони ж крутяться довкола аркуша паперу", - відзначив президент ПСЖ.

Нагадаємо, Мбаппе відмовився брати участь у жеребкуванні ЧС-2022.

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