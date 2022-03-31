Президент ПСЖ розкритикував учасників Суперліги, згадавши про Україну

Джерело - suspilne.media.
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі розкритикував організаторів альтернативного єврокубкового турніру Суперліги через спробу відродити турнір.
Про це розповів сам власник французького клубу.
"Буде Суперліга чи ні - мені не подобається говорити саме "Суперліга", бо мова йде про три клуби. Вони знають, що у них немає шансів. Люди помирають в Україні, і їм нема, де спати. А ми боремося за Суперлігу?
Проблема клубів Суперліги - у тому, що вони не мають стабільності. Вони не мають довгострокового фінансового бачення. Вони продовжують говорити лише про юридичний контракт. Проте вони забувають, що футбол - це соціальний контракт, а не юридичний. Вони ж крутяться довкола аркуша паперу", - відзначив президент ПСЖ.
Нагадаємо, Мбаппе відмовився брати участь у жеребкуванні ЧС-2022.