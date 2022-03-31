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Фернандеш продовжить контракт з Манчестер Юнайтед

Сьогодні 11:45 163 0
Фернандеш продовжить контракт з Манчестер Юнайтед
Фернандеш продовжить контракт з Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Бруну Фернандеш

Джерело - football.ua.

Півзахисник Бруну Фернандеш найближчим часом продовжить угоду з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Фернандеш погодив умови нового контракту з клубом до 2027 року. Чинний контракт португальця з МЮ розрахований до 2025 року.

Фернандеш приєднався до Манчестер Юнайтед в січні 2020-го зі Спортінга Л за 63 млн євро. Цього сезону 27-річний гравець провів 37 поєдинків у складі "червоних дияволів", в яких забив 9 голів і віддав 14 асистів.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед хоче віддати Марсьяля за Кейна.

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