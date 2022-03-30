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ФІФА представила офіційний м'яч ЧС-2022

Сьогодні 15:09 98 0
М'яч отримав назву Al Rihla
ФІФА представила офіційний м'яч ЧС-2022

Джерело - isport.ua.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та компанія adidas представили офіційний матч чемпіонату світу-2022, який відбудеться у Катарі.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

М'яч отримав назву Al Rihla, що в перекладі з арабської означає "подорож".

Дизайн м'яча натхненний культурою та архітектурою Катару, а також національним прапором країни. А яскраві кольори на перламутровому фоні символізують країну-господарку турніру і швидкість гри, що постійно зростає.

Нагадаємо фінальна частина ЧС-2022 відбудеться у Катарі у період з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

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