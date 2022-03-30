ФІФА представила офіційний м'яч ЧС-2022

М'яч отримав назву Al Rihla

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та компанія adidas представили офіційний матч чемпіонату світу-2022, який відбудеться у Катарі.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

М'яч отримав назву Al Rihla, що в перекладі з арабської означає "подорож".

Дизайн м'яча натхненний культурою та архітектурою Катару, а також національним прапором країни. А яскраві кольори на перламутровому фоні символізують країну-господарку турніру і швидкість гри, що постійно зростає.

Нагадаємо фінальна частина ЧС-2022 відбудеться у Катарі у період з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.