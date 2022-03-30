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Красніков: Можна було б спробувати дограти Кубок України

Сьогодні 12:39 203 0
Віцепрезидент Металіста готовий грати у футбол
Красніков: Можна було б спробувати дограти Кубок України
#Металіст, #Євген Красніков

Джерело - FanDay.

Один із керівників Металіста Євген Красніков бажає дограти цей сезон Кубка України, незважаючи на бойові дії в країні.

Про це заявив функціонер.

"По Першій лізі все більш-менш зрозуміло. Думаю, що охочих вийти до УПЛ буде небагато. По прем'єр-лізі питання: там же на кону чемпіонство та Ліга чемпіонів. Загалом, тяжка ситуація. Вважаю, що можна було спробувати дограти Кубок України.

Чи реально дограти першість та Кубок, наприклад, у Туреччині чи Польщі? Я б догравав скрізь, але я не знаю, наскільки зараз фінансово заможні клуби Прем'єр-ліги. З Шахтарем та Динамо зрозуміло, а що з рештою? "Десна" зараз взагалі існує чи ні? Думаю, фінансово решті клубів буде дуже складно дограти чемпіонат за кордоном, – сказав Красніков.

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