Красніков: Можна було б спробувати дограти Кубок України

Один із керівників Металіста Євген Красніков бажає дограти цей сезон Кубка України, незважаючи на бойові дії в країні.

Про це заявив функціонер.

"По Першій лізі все більш-менш зрозуміло. Думаю, що охочих вийти до УПЛ буде небагато. По прем'єр-лізі питання: там же на кону чемпіонство та Ліга чемпіонів. Загалом, тяжка ситуація. Вважаю, що можна було спробувати дограти Кубок України.

Чи реально дограти першість та Кубок, наприклад, у Туреччині чи Польщі? Я б догравав скрізь, але я не знаю, наскільки зараз фінансово заможні клуби Прем'єр-ліги. З Шахтарем та Динамо зрозуміло, а що з рештою? "Десна" зараз взагалі існує чи ні? Думаю, фінансово решті клубів буде дуже складно дограти чемпіонат за кордоном, – сказав Красніков.