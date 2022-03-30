Максимов: Готовий взяти в руки зброю, мені немає чого втрачати

Головний тренер полтавської Ворскли Юрій Максимов висловився про війну України з російськими загарбниками.

"Про війну я дізнався у Полтаві. Біля нас знаходиться військова частина, ми бачили, як тренуються наші солдати. 24 лютого ми знаходилися на базі та готувалися до матчу з Вересом. О 4-й годині ранку я почув, як загули літаки. Я все зрозумів. О 9:00 ми з командою та керівництвом зібралися на стадіоні та вирішили роз'їхатися.

Я одразу подався за місто, а дружина з дітьми поїхала на Закарпаття. Залишатися було не можна. Наш будинок знаходиться між військовою частиною та школою поліції.

З інфраструктурою Ворскли, дякувати Богу, все гаразд. З бази, про всяк випадок, усі речі повиносили. Все може бути. Деякі місцеві хлопці з Ворскли тренуються самостійно, багато іноземців вже покинули команду. Наскільки я знаю, Лукас Ранжел на три місяці пішов у Сабах. Про футбол треба забути, зараз стоїть завдання, щоб не розірвали нашу країну. З керівництвом спілкуємось, але про футбол ніхто думає. Зараз головне - мир на нашій землі, і щоб війна швидше закінчилася.

Прикро, що зброю нам ніхто не дає. Дали б зброю, а країну є комусь захищати. На п'ятьох один автомат. Я готовий взяти зброю в руки, мені втрачати нічого, адже ми не нападаємо, а захищаємося.

Я не очікував, що таке може статися. Коли люди втратили свої будинки та перебувають у депресії, не до футболу. Один хворий дебіл поставив на коліна стільки людей", - зазначив Максимов.