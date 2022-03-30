Збірна Перу вийшла до плей-оф кваліфікації чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Завершився груповий турнір у зоні Південної Америки кваліфікації чемпіонату світу 2022.
Чотири найкращі команди отримали путівки на ЧС у Катарі: Бразилія, Аргентина, Уругвай, Еквадор. Ці команди достроково вийшли перед останнім туром кваліфікації.
Команда Перу, яка посіла 5-те місце, в додатковому плей-оф у червні поміряються силами з переможцем пари між збірною Австралії або ОАЕ.
Болівія - Бразилія 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 24 Пакета, 0:2 - 45 Рішарлісон, 0:3 66 Гімараеш, 0:4 - 90+1 Рішарлісон
Венесуела - Колумбія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 45+4 Родрігес
Перу - Парагвай 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 5 Лападула, 2:0 - 42 Йотун
Чилі - Уругвай 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 79 Суарес, 0:2 - 90 Вальверде
Еквадор - Аргентина 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 24 Альварес, 1:1 - 90+3 Валенсія
Турнірна таблиця: