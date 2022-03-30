Збірна Перу вийшла до плей-оф кваліфікації чемпіонату світу

У плей-оф суперником Перу буде команда Австралії чи ОАЕ

Джерело - Чемпіон.

Завершився груповий турнір у зоні Південної Америки кваліфікації чемпіонату світу 2022.

Чотири найкращі команди отримали путівки на ЧС у Катарі: Бразилія, Аргентина, Уругвай, Еквадор. Ці команди достроково вийшли перед останнім туром кваліфікації.

Команда Перу, яка посіла 5-те місце, в додатковому плей-оф у червні поміряються силами з переможцем пари між збірною Австралії або ОАЕ.

Кваліфікація ЧС-2022

Південна Америка

10-й тур

30 березня

Болівія - Бразилія 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 24 Пакета, 0:2 - 45 Рішарлісон, 0:3 66 Гімараеш, 0:4 - 90+1 Рішарлісон

Венесуела - Колумбія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45+4 Родрігес

Перу - Парагвай 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Лападула, 2:0 - 42 Йотун

Чилі - Уругвай 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 79 Суарес, 0:2 - 90 Вальверде

Еквадор - Аргентина 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 24 Альварес, 1:1 - 90+3 Валенсія

Турнірна таблиця: