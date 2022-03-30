Марокко, Туніс та Камерун кваліфікувалися на чемпіонат світу-2022

Ще три африканські команди пробились на турнір

Джерело - Чемпіон.

Відбулися ще три матчі-відповіді останнього раунду африканської кваліфікації ЧС-2022.

До збірних Гани та Сенегалу приєдналися Марокко, Туніс та Камерун. Зазначимо, що камерунці вирвали перемогу над Алжиром на 120+4 хвилині завдяки тому, що діяло правило виїзного голу.

ЧС-2022 - Африканська кваліфікація

Третій етап, Фінал

29 березня

Алжир - Камерун 1:2 (дод. час)

Перший матч 1:0

Голи: 0:1 - 22 Шупо-Мотинг, 1:1 - 118 Туба, 1:2 - 120+4 Екамбі

Марокко - ДР Конго 4:1

Перший матч 1:1

Голи: 1:0 - 21 Унаї, 2:0 - 45 Тиссаудалі, 3:0 - 54 Унаї, 4:0 - 69 Хакімі, 4:1 - 77 Маланго

Туніс - Малі 0:0

Перший матч 1:0