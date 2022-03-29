Нідерланди розписали мирову з Німеччиною, Італія здолала Туреччину. Результати контрольних матчів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 березня, відбулися контрольні поєдинки серед міжнародних команд.
Контрольний поєдинок
29 березня
Ізраїль - Румунія 2:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 10 Чікелдеу, 0:2 - 23 Ман
Австрія - Шотландія 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 28 Хендрі, 0:2 - 56 Макгінн, 1:2 - 75 Грегорич, 2:2 - 82 Шопф
Англія - Кот-д'Івуар 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 30 Воткінс, 2:0 - 45 Стерлінг, 3:0 - 90+3 Мінгс
Бельгія - Буркіна-Фасо 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 16 Ванакен, 2:0 - 18 Троссард, 3:0 - 75 Бентеке
Боснія і Герцеговина - Люксембург 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 86 Джеко
Ірландія - Литва 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 90+7 Перротт
Іспанія - Ісландія 5:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 37 Мората, 2:0 - 40 Мората(П), 3:0 - 47 Сантос, 4:0 - 61 Сарабія, 5:0 - 73 Сарабія
Нідерланди - Німеччина 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+1 Мюллер, 1:1 - 68 Бергвейн
Північна Ірландія - Угорщина 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 56 Шаллай
Туреччина - Італія 2:3 (1:2)
Голи: 1:0 - 4 Ундер, 1:1 - 35 Крістанте, 1:2 - 39 Распадорі, 1:3 - 70 Распадорі, 2:3 - 83 Дурсун
Вельс - Чехія 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 32 Соучек, 1:1 - 34 Колвілл