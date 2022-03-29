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Більшість клубів УПЛ підтримують ідею розподілу місць за результатами першого кола

Вчора 23:31 185 0
Розглядаються варіант догравання чемпіонату за кордоном
Більшість клубів УПЛ підтримують ідею розподілу місць за результатами першого кола
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Sport Arena.

Клуби УПЛ розглядають два варіанти завершення сезону 2021/2022, який наразі немає можливості дограти через війну.

Про це повідомляє Sport Arena.

Більшість клубів УПЛ вважають, що поточний чемпіонат дограти у визначені терміни – враховуючи необхідність надання у відведений термін тих клубів, які братимуть участь у єврокубках – немає можливості.

Розглядаються два варіанти. Перший – визнати підсумки сезону за результатами першого кола. Другий – зробити це на момент фактичного завершення сезону: за підсумками 18 зіграних турів.

Більшість клубів схиляються до першого варіанту, проте остаточне рішення буде ухвалено пізніше.

Варіант із дограванням чемпіонату також розглядається, у тому числі і за кордоном, проте ухвалення такого рішення є малоймовірним.

Нагадаємо, у Львові організували міні-футбольний турнір ЗСУ Cup.

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