Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 15:52 36247
У Маріуполі загинув екскапітан збірної України
Сьогодні 11:57 1344
Міжнародний союз біатлоністів призупинив діяльність федерацій білорусі та росії
Сьогодні 11:24 272
Олександр Усик та Parimatch виставили на аукціон рукавички з автографом боксера для допомоги українцям
Сьогодні 09:54 440
Збірна Португалії зіграє з Північною Македонією, Польща - зі Швецією. Розклад фінальних матчів плей-оф кваліфікації ЧС-2022
Сьогодні 09:26 477
УЄФА та КОНМЕБОЛ виступають за виключення росії з ФІФА
Вчора 23:48 971
Таврія припинила своє існування
Вчора 23:03 1259
Костюк: Вчимо й переходимо на рідну мову, щоб раптово не стати «соотєчествєнніком»
Вчора 21:39 1014
Путін - убивця! Казахстанський боксер зробив красномовну заяву після переможного бою
Вчора 19:17 1142
Українські фігуристи підтримали відсторонення Шаботової зі складу збірної України
Вчора 13:12 992
Прямі трансляції

Хорватія переграла Болгарію, Данія розгромила Сербію. Результати контрольних матчів

Сьогодні 22:01 123 0
Відбулися контрольні поєдинки
Хорватія переграла Болгарію, Данія розгромила Сербію. Результати контрольних матчів
#Контрольний поєдинок

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 березня, відбулися контрольні поєдинки.

Контрольний поєдинок

29 березня

Збірна Хорватії - збірна Болгарії 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 69 Десподов, 1:1 - 76 Модрич(П), 2:1 - 80 Крамарич

Збірна Данії - збірна Сербії 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Мехле, 2:0 - 53 Ліндстрем, 3:0 - 57 Еріксен

Збірна Фінляндії - збірна Словаччини 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 38 Дуда, 0:2 - 72 Їрка

Збірна Швейцарії - збірна Косово 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Рашіца, 1:1 - 61 Лотомба

Збірна Норвегії - збірна Вірменії 9:0 (5:0)

Голи: 1:0 - 24 Голанд, 2:0 - 29 Кінг(П), 3:0 - 30 Торстведт, 4:0 - 34 Кінг, 5:0 - 45+1 Голанд, 6:0 - 58 Кінг, 7:0 - 80 Делі, 8:0 - 86 Серлот, 9:0 - 90+1 Серлот

Збірна Мальти - збірна Кувейту 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 29 Сатаріано, 2:0 - 33 Теума

Збірна Албанії - збірна Грузії 0:0

Коментарі ()
Популярне зараз
УЄФА та КОНМЕБОЛ виступають за виключення росії з ФІФА УЄФА та КОНМЕБОЛ виступають за виключення росії з ФІФА 971
Таврія припинила своє існування Таврія припинила своє існування 1259
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 36247
Динамо U-19 розгромило Рапід U-19 у контрольному поєдинку Динамо U-19 розгромило Рапід U-19 у контрольному поєдинку 1207
У Маріуполі загинув екскапітан збірної України У Маріуполі загинув екскапітан збірної України 1344
Шинкаренко: Мама сказала, що це наші нацики стріляють у нашу армію Шинкаренко: Мама сказала, що це наші нацики стріляють у нашу армію 1823
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 47229 1
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 182257
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 12215 23
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 21718
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 5579
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 157219 5