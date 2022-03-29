Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 березня, відбулися контрольні поєдинки.
Контрольний поєдинок
29 березня
Збірна Хорватії - збірна Болгарії 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 69 Десподов, 1:1 - 76 Модрич(П), 2:1 - 80 Крамарич
Збірна Данії - збірна Сербії 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 15 Мехле, 2:0 - 53 Ліндстрем, 3:0 - 57 Еріксен
Збірна Фінляндії - збірна Словаччини 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 38 Дуда, 0:2 - 72 Їрка
Збірна Швейцарії - збірна Косово 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 52 Рашіца, 1:1 - 61 Лотомба
Збірна Норвегії - збірна Вірменії 9:0 (5:0)
Голи: 1:0 - 24 Голанд, 2:0 - 29 Кінг(П), 3:0 - 30 Торстведт, 4:0 - 34 Кінг, 5:0 - 45+1 Голанд, 6:0 - 58 Кінг, 7:0 - 80 Делі, 8:0 - 86 Серлот, 9:0 - 90+1 Серлот
Збірна Мальти - збірна Кувейту 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 29 Сатаріано, 2:0 - 33 Теума
Збірна Албанії - збірна Грузії 0:0