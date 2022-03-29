Головний тренер Кастилії Рауль має ціль очолити першу команду Реала.

Про це він розповів порталу Marca.

"Очолити Реал - те, про що мрію кожного дня. Я вирішив стати тренером, я член клубу, стараюся себе підготувати. Час покаже. Зараз я навчаюся, щоб бути готовим, коли знадоблюсь клубу".

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"Хаві був тренером ще з того часу, як грав. Зараз йому добре вдається працювати в Барсі. У нього хороші перспективи. Але час всіх розставить по своїх місцях. Хаві має пристрасть – це головне. Він знає Барселону. Впевнений, все в нього буде добре", - сказав Рауль.