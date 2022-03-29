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Шість футболісток Вереса продовжать кар'єру у чемпіонаті Польщі

Сьогодні 14:55 163 0
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Шість футболісток Вереса продовжать кар'єру у чемпіонаті Польщі
#Верес

Джерело - Чемпіон.

Шість гравчинь рівненського Вереса виступатимуть у чемпіонаті Польщі.

Про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської асоціації жіночого футболу.

До табору польського клубу Вікторія приєднались голкіпер Маргарита Луцюк, захисниці Каріна Войт, Тетяна Котовець, Вікторія Шелест та Богдана Калічинська, а також півзахисниця Віта Розлуцька. Терміни та умови контракту не повідомляються.

Українки вже встигли вийти на поле у складі нової команди та підтримати Україну.

Раніше 35 вихованців Вереса тренуються у Болгарії.

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