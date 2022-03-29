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Ребров: Важко повірити, що ця жахлива війна відбувається в Україні

Сьогодні 12:55 104 0
Відомий тренер висловився про війну
Ребров: Важко повірити, що ця жахлива війна відбувається в Україні
#Сергій Ребров

Джерело - ТК Футбол.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров висловився про війну України з російськими загарбниками.

"Складно пояснити таку агресію росіян в Україні. Я думаю, що це одна людина, яка вирішила змінити світ та показати божевільні амбіції. Ми всі в шоці та розуміємо, що це дійсно не могло бути реальністю, навіть в момент, коли війська були на кордоні, ніхто не вірив, що розпочнеться "воєнна операція". Гинуть діти, люди, є мільйони переселенців та людей, що їдуть з нашої країни не зі своєї волі.

Ви говорили з Андрієм Ярмоленком, з Ромою Зозулею. Ми намагаємося зосередитися на власній роботі. Я спілкувався з Андрієм Ярмоленком, і він говорив, що в перші дні взагалі не міг піти на тренування, дивлячись, що відбувається в нашій країні. Ми переживаємо та розуміємо, що такого не могло трапитись в нашій країні.

Коли ти чув про війни в інших країнах, ти підтримував, переживав, але коли це відбувається у тебе дома, коли твої люди виїжджають, бо їхні домівки стирають з лиця землі, звісно, такого ніхто не міг уявити. Зараз всі разом, як і ви, живемо на пороховій діжці. Не розуміючи, коли це все закінчиться", - сказав Ребров.

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