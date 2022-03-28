Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 18:18 35792
Путін - убивця! Казахстанський боксер зробив красномовну заяву після переможного бою
Вчора 19:17 564
Українські фігуристи підтримали відсторонення Шаботової зі складу збірної України
Вчора 13:12 752
Козловський: Гравці Руху готові захищати Україну зі зброєю в руках
Вчора 11:56 349
Камбосос знайшов заміну Ломаченку на титульний бій
Вчора 11:13 519
Українським фігуристам заборонили вставляти слова Зеленського в пісню на чемпіонаті світу
27.03.2022 23:54 2939 1
Калініна вийшла у четверте коло турніру WTA у Маямі
27.03.2022 22:25 676 1
У Маріуполі загинув чемпіон світу з кікбоксингу
27.03.2022 20:38 908
Дружина Усика відреагувала на захоплення їх будинку російськими військовими
27.03.2022 18:43 1913
Литвиненко виграла золото Кубка Європи з дзюдо
27.03.2022 16:30 620
Прямі трансляції

Луческу: Коли я покидав Донецьк, то не міг і уявити, що не повернусь

Вчора 23:54 124 0
Тренер Динамо розповів про від'їзд з Донецька
Луческу: Коли я покидав Донецьк, то не міг і уявити, що не повернусь
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - The Guardian.

Шахтар дав Донецьку західноєвропейську атмосферу.

Про це розповів головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Коли я покидав Донецьк, то не міг і уявити, що не повернусь. Я не говорю про об’єкти, але я залишив там спогади, матчі, мої робочі файли і мої вечори".

  росія веде війну проти України

"Я любив вечори на новому стадіоні Шахтаря, думаю, він був найкращим у Європі. Місто також змінювалось, а футбольна команда дала цьому місцю західноєвропейську атмосферу. У Донецьку було хороше життя, у нас було все, що ми бажали", - сказав Луческу.

Нагадаємо, Динамо U-19 розгромило Рапід U-19 у контрольному поєдинку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ракицький тренується з Металістом і може зіграти за збірну України? Ракицький тренується з Металістом і може зіграти за збірну України? 2873
Абрамович та українці мали симптоми отруєння після переговорів з Росією Абрамович та українці мали симптоми отруєння після переговорів з Росією 2030
Шуфрич пояснив мовчання Сьоміна та Газаєва про війну в Україні Шуфрич пояснив мовчання Сьоміна та Газаєва про війну в Україні 1926
Стала відома причина смерті ексфутболіста Шахтаря Бахарева Стала відома причина смерті ексфутболіста Шахтаря Бахарева 922
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 35792
Легенда Динамо розкритикував союзників України Легенда Динамо розкритикував союзників України 1049
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 16503
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 57322
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 10688
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 23890
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 39923
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 36383