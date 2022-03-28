Джерело - The Guardian.
Шахтар дав Донецьку західноєвропейську атмосферу.
Про це розповів головний тренер Динамо Мірча Луческу.
"Коли я покидав Донецьк, то не міг і уявити, що не повернусь. Я не говорю про об’єкти, але я залишив там спогади, матчі, мої робочі файли і мої вечори".
росія веде війну проти України
"Я любив вечори на новому стадіоні Шахтаря, думаю, він був найкращим у Європі. Місто також змінювалось, а футбольна команда дала цьому місцю західноєвропейську атмосферу. У Донецьку було хороше життя, у нас було все, що ми бажали", - сказав Луческу.
Нагадаємо, Динамо U-19 розгромило Рапід U-19 у контрольному поєдинку.