Шахтар дав Донецьку західноєвропейську атмосферу.

Про це розповів головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Коли я покидав Донецьк, то не міг і уявити, що не повернусь. Я не говорю про об’єкти, але я залишив там спогади, матчі, мої робочі файли і мої вечори".