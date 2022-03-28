Мюнхенський клуб розглядає варіант із запрошенням француза

Баварія може придбати найкращого бомбардира РБ Лейпциг Крістофера Нкунку.

Про це повідомляє Sport1.de.

Мюнхенський клуб розглядає варіант із запрошенням француза через складнощі у переговорах із Сержем Гнабрі про новий контракт.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн сподівається, що клуб домовиться з Гнабрі, але й про Нкунку, з яким вони два роки разом працювали в Лейпцигу, він також високої думки.

Трансфер француза оцінюють у 70 млн євро. Стільки Баварія зможе заплатити, тільки якщо продасть Гнабрі приблизно за таку саму суму.

Також, Баварія зацікавлена у переході Думфріса.