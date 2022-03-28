Директор Шахтаря з футболу розповів про допомогу від європейських футбольних федерацій

Джерело - Mirror.

Деякі європейські футбольні федерації роблять замало для України.

Про це заявив директор Шахтаря з футболу Даріо Срна.

"Бачити синьо-жовті прапори та футболки з закликами до миру - це, звісно, добре. Вдячні за такі жести, вони багато значать, але українським гравцям необхідна практична допомога. Ми просимо у найбільших європейських федерацій - особливо АПЛ та Серії А - відкрити трансферне вікно, щоб гравці з України могли піти в оренду та грати у футбол".

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"Якби все було навпаки, і в Англію би вдерлась іноземна армія, я знаю, що УАФ за 2 хвилини погодилась б відкрити трансферне вікно. Є гравці з мого клубу й усієї України, які готові грати, але їх зупинила війна. Вивішувати синьо-жовті прапори на ваших стадіонах – недостатньо. Нашим людям необхідна справжня допомога, і я мушу критикувати ті федерації, які роблять недостатньо", - сказав Срна.

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