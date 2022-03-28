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Срна: Якби в Англію вдерлася іноземна армія, УАФ відкрила б трансферне вікно

Сьогодні 21:20 192 0
Директор Шахтаря з футболу розповів про допомогу від європейських футбольних федерацій
Срна: Якби в Англію вдерлася іноземна армія, УАФ відкрила б трансферне вікно
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Шахтар, #Дарійо Срна

Джерело - Mirror.

Деякі європейські футбольні федерації роблять замало для України.

Про це заявив директор Шахтаря з футболу Даріо Срна.

"Бачити синьо-жовті прапори та футболки з закликами до миру - це, звісно, добре. Вдячні за такі жести, вони багато значать, але українським гравцям необхідна практична допомога.  Ми просимо у найбільших європейських федерацій - особливо АПЛ та Серії А - відкрити трансферне вікно, щоб гравці з України могли піти в оренду та грати у футбол".

  росія веде війну проти України

"Якби все було навпаки, і в Англію би вдерлась іноземна армія, я знаю, що УАФ за 2 хвилини погодилась б відкрити трансферне вікно. Є гравці з мого клубу й усієї України, які готові грати, але їх зупинила війна. Вивішувати синьо-жовті прапори на ваших стадіонах – недостатньо. Нашим людям необхідна справжня допомога, і я мушу критикувати ті федерації, які роблять недостатньо", - сказав Срна.

Нагадаємо, Аталанта може придбати Тете влітку.

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