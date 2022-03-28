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Мессі та Неймар - у символічній збірної туру кваліфікації ЧС-2022

Сьогодні 14:27 146 0
Стала відома символічна збірна туру
Мессі та Неймар - у символічній збірної туру кваліфікації ЧС-2022
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі, #Неймар

Джерело - Чемпіон.

У рамках відбору на чемпіонат світу-2022 у зоні КОНМЕБОЛ відбулися чергові поєдинки, за підсумками яких було названо символічну збірну туру.

До списку футболістів потрапили по три гравці збірних Аргентини та Бразилії, по два гравці Уругваю та Колумбії, а також футболіст збірної Парагваю.

Символічна збірна туру кваліфікації ЧС-2022 у Південній Америці:

Воротар: Аліссон (Бразилія);

Захисники: Фабра (Колумбія), Бальбуена (Парагвай), Тіаго Сілва (Бразилія), Араухо (Уругвай);

Півзахисники: Діас (Колумбія), Вальверде (Уругвай), Де Пауль, Ді Марія (обидва – Аргентина);

Нападники: Неймар (Бразилія), Мессі (Аргентина).

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