Мессі та Неймар - у символічній збірної туру кваліфікації ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
У рамках відбору на чемпіонат світу-2022 у зоні КОНМЕБОЛ відбулися чергові поєдинки, за підсумками яких було названо символічну збірну туру.
До списку футболістів потрапили по три гравці збірних Аргентини та Бразилії, по два гравці Уругваю та Колумбії, а також футболіст збірної Парагваю.
Символічна збірна туру кваліфікації ЧС-2022 у Південній Америці:
Воротар: Аліссон (Бразилія);
Захисники: Фабра (Колумбія), Бальбуена (Парагвай), Тіаго Сілва (Бразилія), Араухо (Уругвай);
Півзахисники: Діас (Колумбія), Вальверде (Уругвай), Де Пауль, Ді Марія (обидва – Аргентина);
Нападники: Неймар (Бразилія), Мессі (Аргентина).