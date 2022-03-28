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Красніков спростував фінансування Металіста

Сьогодні 12:12 167 0
Євген Красніков прокоментував збори Металіста
Красніков спростував фінансування Металіста
#Металіст, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Олександр Ярославський, #Єгор Красніков

Джерело - Чемпіон.

Металіст продовжує фінансувати президент клубу Олександр Ярославський.

Про це розповів віцепрезидент харківського клубу Євген Красніков у коментарі ТаТоТаке.

"Чи фінансую збори клубу у Туреччині? Не знаю, звідки взялася ця інформація, але розцінюю її як провокацію. Так, я займаюся керуванням клубу, як і займався. Але харчування, проживання, весь побут команди, як і забезпечення людей, які зараз перебувають на стадіоні в Харкові, все це фінансує лише Олександр Ярославський.

Ми переїхали в менш дорогий готель, але умови прекрасні. Легіонерів тимчасово відпустили – на правах оренди з перспективою повернення, але команда регулярно тренується та проводить спаринги з хорошими суперниками – обіграли фінський ХІК, турецький Істанбул. Загалом у нас все за планом", - відзначив Красніков.

Раніше повідомлялося, що Металіст продовжує збори у Туреччині на гроші Краснікова.

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