Красніков спростував фінансування Металіста

Металіст продовжує фінансувати президент клубу Олександр Ярославський.

Про це розповів віцепрезидент харківського клубу Євген Красніков у коментарі ТаТоТаке.

"Чи фінансую збори клубу у Туреччині? Не знаю, звідки взялася ця інформація, але розцінюю її як провокацію. Так, я займаюся керуванням клубу, як і займався. Але харчування, проживання, весь побут команди, як і забезпечення людей, які зараз перебувають на стадіоні в Харкові, все це фінансує лише Олександр Ярославський.

Ми переїхали в менш дорогий готель, але умови прекрасні. Легіонерів тимчасово відпустили – на правах оренди з перспективою повернення, але команда регулярно тренується та проводить спаринги з хорошими суперниками – обіграли фінський ХІК, турецький Істанбул. Загалом у нас все за планом", - відзначив Красніков.